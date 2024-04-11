В Калужской области в рамках правового информирования сотрудники полиции провели встречу с иностранными студентами

Заместитель начальника ОМВД России по г. Обнинску Юрий Хрипунов, в рамках совместной работы по правовой работе и в целях профилактики преступлений и правонарушений, встретился с иностранными студентами, обучающимися в Обнинском ИАТЭ НИЯУ МИФИ.