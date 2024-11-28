Проблемы систематизации «зауэров»

Владельцев бескурковых «зауэров» обычно интересует, по каким внешним признакам можно определить модель, категорию качества (класс) ружья, а также период изготовления, если на узлах и деталях нет конкретных указаний.
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