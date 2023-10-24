Быстрый тест IQ: найдите пропущенное число

Выясните свои интеллектуальные способности! фото: Jagran Josh Пока ученые далекого будущего изобретают в этом своем далеком будущем экспресс-тест на IQ, предлагаем не дожидаться этих копуш, а проверить свой интеллект с помощью привычного и отличного современного способа — задачек в картинках.
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