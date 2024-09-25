Дома и на работе у экс-замглавы Минобороны Иванова нашли крупные суммы наличными

При проведении обысков по делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова были обнаружены и изъяты крупные суммы денег наличными, передает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.
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