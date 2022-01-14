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Пойдет под суд: в Приморье вынесут приговор бывшему начальнику таможенного поста

Пойдет под суд: в Приморье вынесут приговор бывшему начальнику таможенного поста

В Хасанском районе завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника таможенного поста Морской порт Славянка Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморскому краю.

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