Вирусолог объяснил, по каким симптомам можно распознать птичий грипп

В последние годы возбудитель птичьего гриппа активно распространяется среди популяций диких и домашних птиц Высокая температура, выраженная слабость, проблемы с дыханием и нарушения работы желудочно-кишечного тракта могут свидетельствовать о заражении человека птичьим гриппом.
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