Вирусолог объяснил, по каким симптомам можно распознать птичий грипп

В последние годы возбудитель птичьего гриппа активно распространяется среди популяций диких и домашних птиц Высокая температура, выраженная слабость, проблемы с дыханием и нарушения работы желудочно-кишечного тракта могут свидетельствовать о заражении человека птичьим гриппом.