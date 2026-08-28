Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Без русских нет смысла». Иностранцы в шоке от возвращения наших фигуристов

«Без русских нет смысла». Иностранцы в шоке от возвращения наших фигуристов

Sporthot.ru В мире большого спорта существует негласный закон: чем дольше ты отсутствуешь, тем громче должен быть твой камбэк.

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Комментарии
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Анатолий Сазонов
Не знаю чему радоваться,но многие виды спорта в котором мы доминируем,до сих пор под запретом наш флаг и наш гимн.В спортивных федерациях до сих пор сидят не люди ,любящие спорт,а обыкновенные политические функционеры и в этом мы сами виноваты,когда после сочинской олимпиады допустили охаивание не только спортсменов,но и саму олимпиаду в лице предателей четы Степановых и какого-то заморыша и слякоти Родченкова.Случись это в любой другой стране,то на них бы вообще не обратили бы внимание.Но Запад ухватился за этот пасквиль и раздул его до небес,а мы при этом невнятно мычали.Сейчас Израиль и США ведут кровавые войны и разве их исключили в чём -нибудь и что-то им запретили.?! .А мы-ВЕЛИКАЯ СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА-всё стараемся оправдываться.&quot;За державу обидно!&quot;
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