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Миранчук попал в стартовый состав «Атланты Юнайтед» на матч MLS с «Шарлотт»

Миранчук попал в стартовый состав «Атланты Юнайтед» на матч MLS с «Шарлотт»

Пресс-служба «Атланты Юнайтед» опубликовала стартовый состав и список резервистов на матч регулярного чемпионата MLS с «Шарлотт».

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