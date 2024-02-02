НАТО снова учится «отбиваться от русских»

Вещи названы своими именами — крупнейшие после окончания «холодной войны» учения НАТО под названием Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник — 2024») все же будут направлены на «сдерживание России», как бы в Брюсселе ни пытались не называть эту задачу прямо.