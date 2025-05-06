В Тульской области запустят модуль "Стань наставником" для проекта "Герой71"

В Тульской области в проект "Герой71" добавят новый модуль "Стань наставником", позволяющий участникам СВО и другим желающим стать наставниками, сообщил советник губернатора Илья Степанов на совещании под руководством Дмитрия Миляева.
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