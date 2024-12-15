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Враг мой Пушкин: в Риге сносят памятники русским ученым и писателям

Враг мой Пушкин: в Риге сносят памятники русским ученым и писателям

В Латвии продолжается вандализация общественного пространства. Все памятники советским воинам давно снесены, но логика продолжающейся «дерусификации» требует всё новых «побед» — и сейчас ведется снос монументов, имевших отношение к периоду Российской империи.

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