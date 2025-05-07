Концерты, выставки и танцы: «Петербургский дневник» о главных мероприятиях в городе в будущие праздники

Вход на большинство мероприятий свободный Для россиян началась новая трехдневная рабочая неделя, которая после среды вновь сменится продолжительными выходными с солнечной погодой и мероприятиями, приуроченными к 80-летию Великой Победы.
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