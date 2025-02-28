Глава РФПИ назвал перепалку между Трампом и Зеленским "исторической"

Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), прокомментировал недавнюю перепалку между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, назвав ее "исторической".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии