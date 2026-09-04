Территория перемен: на Потоке в Барнауле продолжается снос домов в рамках КРТ. Фото

Микрорайон Поток переживает время перемен. Комплексное развитие территории из планов перешло в реальность: дом по улице Ленина, 181/Чеглецова, 8 готовится к сносу, а здание по Чудненко, 8 уже исчезло с городской карты.
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