Ситуация с загрязнением Дели становится все серьезнее. Толстый слой ядовитой пены покрыл участки священной реки Ямуна (Джамна), притока Ганга.
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Ситуация с загрязнением Дели становится все серьезнее. Толстый слой ядовитой пены покрыл участки священной реки Ямуна (Джамна), притока Ганга.