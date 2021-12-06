ЭНЕРГИЯ ДНЯ 6 декабря 2021 года

Энергетический прогноз на шестое декабря две тысячи двадцать первого года. Числовой код 963 = "Безразличие и молчаливое потворство есть преступление, ведущее к медленной деградации расы" = Бог даёт надежду тем, кто мечтает, даёт чудо тем, кто верит, и никогда не оставляет тех, кто идёт с Ним =Боль помогает человеку остановиться в суете Жизни и задуматься о происходящем =Высшее проявление какой-либо Божественной Силы возможно в нашем Мире только через имя = "Где нет общности интересов, там не может быть Единства Целей, не говоря уже о Единстве действий" =Главное условие, чтобы Закон Притяжения работал без сбоев — постоянное нахождение в Потоке =Главное, жить надо ради тех, кому ты нужен постоянно, а не ради тех, кому ты нужен временно =Делись только радостью: и с друзьями, и с врагами.