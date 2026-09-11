5 Stars Who Were Fired From Their TV Shows - And Hired Back Later

Being fired from a hit TV show rarely leads to a second chance - but these five stars all managed to find their way back after being let go.
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