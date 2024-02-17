Эксперт заявил об отсутствии у Зеленского претензий только к одному генералу

Эксперт Василий Дандыкин заявил об отсутствии у украинского президента Владимира Зеленского претензий только к одному генералу — руководителю Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллу Буданову.
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