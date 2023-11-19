Смешные картинки и нежные поздравления со Всемирным днем ребенка 20 ноября 2023 года Марина Онегина20 ноября 2023 года в России отмечается Всемирный день ребенка – добрый и семейный праздник, направленный на привлечение внимания к проблемам детей и улучшение качества их жизни.