Смешные картинки и нежные поздравления со Всемирным днем ребенка 20 ноября 2023 года Марина Онегина20 ноября 2023 года в России отмечается Всемирный день ребенка – добрый и семейный праздник, направленный на привлечение внимания к проблемам детей и улучшение качества их жизни.
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