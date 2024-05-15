Бывшая жена Игоря Сивова отреагировала на его развод с Нюшей

На прошлой неделе бизнесмен Игорь Сивов и певица Нюша объявили о разводе. Российская поп-исполнительница Анна Шурочкина, известная под сценическим псевдонимом Нюша, объявила о расторжении брака с предпринимателем Игорем Сивовым после семи лет супружеской жизни.
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