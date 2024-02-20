Alibaba «уходит» за границу

Группа Alibaba Group бросает все силы на развитие международного бизнеса электронной коммерции. Этому есть три причины: Давление местных регуляторов, Компартии Китая не нравятся крупные IT-компании из-за возможной монополии Замедление спроса и роста на внутреннем рынке Доходность Выручка от основных внутренних бизнесов электронной коммерции Alibaba, Taobao и Tmall Group, выросла всего на 2% по сравнению с предыдущим годом.