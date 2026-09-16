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5 вещей, которым надо научить ребенка перед школой

5 вещей, которым надо научить ребенка перед школой

Это не про слоги и цифры, это про самостоятельность фото: sergey kolesnikov/Shutterstock/Fotodom.ruПодготовка к школе — это не только учить буквы, слоги и цифры, с этим прекрасно справится детский сад.

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