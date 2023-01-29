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Леброн Джеймс – первый игрок в истории НБА, который провел 100 матчей с 30+ очками за три разных клуба

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс стал первым игроком в истории НБА, который провел 100 матчей с 30 очками или больше за три разных клуба, сообщает ESPN Stats & Info.

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