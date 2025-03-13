Ситуация в Курской области критическая. Сбежать у ВСУ не получится. Украинских солдат кидают в самое пекло, «пока они живы»

Вчера вечером российские беспилотники ударили по ряду подконтрольных киевскому режиму городов. По информации украинской стороны, только один Днепропетровск атаковали 20 беспилотников.
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