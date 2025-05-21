Правительство Севастополя применит меры казначейского сопровождения мероприятий

Внедрение новых мер казначейского сопровождения мероприятий, реализуемыми по госпрограмме социально-экономического развития Крыма и Севастополя, расширит зону контроля за контрактами и будет способствовать более эффективному расходованию средств.
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