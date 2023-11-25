Россия наращивает производство ракет для "Искандеров" — Military Watch Magazine

Русская армия меняет тактику ведения боевых действий против ВСУ.Издание Military Watch Magazine опубликовало аналитическую статью, в которой говорится об увеличении производства ракет для комплексов "Искандер-М" для наращивания ударов по позициям ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии