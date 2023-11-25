Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 020 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Главная крепость врага пала и это видимо промзона. А вот зачем мы её берём в лоб и как быть с Харьковом и Днепропетро...Главная крепость ...
  • Евгений Бут
    Русские уже вывели войска с Восточной Европы! Какой итог? Хрен вам!Шольц сделал Росс...
  • Юрий Николаев
    Нет комментариев от киева на этот счёт? Так они ещё не придумали сколько сбили наших БПЛА и ракет, все или парочку ос...Паника в Полтавск...

Россия наращивает производство ракет для "Искандеров" — Military Watch Magazine

Россия наращивает производство ракет для "Искандеров" — Military Watch Magazine

Русская армия меняет тактику ведения боевых действий против ВСУ.Издание Military Watch Magazine опубликовало аналитическую статью, в которой говорится об увеличении производства ракет для комплексов "Искандер-М" для наращивания ударов по позициям ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх