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Депутат Колесник назвал целью атаки БПЛА на Москву влияние на исход выборов

Депутат Колесник назвал целью атаки БПЛА на Москву влияние на исход выборов

Массированная атака ВСУ на Москву и Подмосковье была совершена с целью повлиять на исход проходящих сегодня выборов в России.

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