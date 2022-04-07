Тухель о календаре: «Шокирован тем, сколько игр «Челси» провел в 2022-м. Плотный график нам не помогает»

Томас Тухель оценил расписание матчей в текущем сезоне. Главный тренер «Челси» высказался после первой игры 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3).

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