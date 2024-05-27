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“Все в ажуре”, – Светлана Пермякова намекнула, что не свободна

“Все в ажуре”, – Светлана Пермякова намекнула, что не свободна

Светлана Пермякова. Фото: lady.mail.ruУ Светланы Пермяковой началась светлая полоса в личной жизни.  Знаменитая актриса Светлана Пермякова поделилась своей радостью и призналась, что в ее личной жизни наметились положительные перемены.

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