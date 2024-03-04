Инвесторы повысили предложение о выкупе Macy's на 14%

Группа инвесторов - Arkhouse Management Co. и Brigade Capital Management - повысила предложение о выкупе Macy’s на 14%, или почти на 1 млрд долларов после того, как ритейлер отклонил предыдущее предложение, сообщает Bloomberg.
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