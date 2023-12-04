В США начинают высказываться за дипломатическое решение конфликта на Украине

На Западе постепенно начали осознавать, что Украине не удастся одержать победу в противостоянии с Россией, поэтому там все чаще открыто высказываются за дипломатическое урегулирование конфликта с отказом Киева от потерянных территорий, пишет бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в статье для портала Energy Intelligence.
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