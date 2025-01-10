Гаэль Монфис: «Позвоню дочке и скажу, что я в финале, а потом постараюсь выиграть для нее еще один титул»

«Ты на адреналине, поэтому всегда заряжен на финал. Так что я порадуюсь этому результату, позвоню дочке, когда она проснется, и скажу, что я в финале, а потом постараюсь выиграть для нее еще один титул», — сказал Монфис в интервью на корте.
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