Гаэль Монфис: «Позвоню дочке и скажу, что я в финале, а потом постараюсь выиграть для нее еще один титул»

«Ты на адреналине, поэтому всегда заряжен на финал. Так что я порадуюсь этому результату, позвоню дочке, когда она проснется, и скажу, что я в финале, а потом постараюсь выиграть для нее еще один титул», — сказал Монфис в интервью на корте.