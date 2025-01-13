Этот проект небольшого дома остаётся одним из самых удобных даже спустя сто лет

Оглавление Описание и история проекта Стиль дома: григорианский Описание дома Благодаря своей простой геометрической форме, элегантному классическому дизайну, продуманной планировке и организации пространства, дома, возведённые по этому проекту, продолжают оставаться одними из самых удобных даже спустя сто лет.