Американский сенатор Блюменталь представил проект санкций Грэма против России

Сенатор-демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь опубликовал на своем сайте обновленный законопроект о санкциях против России и покупателей ее энергоносителей, подготовленный совместно с республиканцем Линдси Грэмом.
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