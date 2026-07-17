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Газета.ру

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Американский сенатор Блюменталь представил проект санкций Грэма против России

Американский сенатор Блюменталь представил проект санкций Грэма против России

Сенатор-демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь опубликовал на своем сайте обновленный законопроект о санкциях против России и покупателей ее энергоносителей, подготовленный совместно с республиканцем Линдси Грэмом.

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