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В РАН призвали не откладывать запуск российского "убийцы Хаббла"

В РАН призвали не откладывать запуск российского "убийцы Хаббла"

Andrzej Olchawa, Flickr: WSO-UV Telescope Российские ученые объяснили, почему не стоит затягивать с запуском телескопа "Спектр-УФ", который должен стать достойным конкурентом, а вскоре и единственной альтернативой легендарному телескопу "Хаббл".

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