В РАН призвали не откладывать запуск российского "убийцы Хаббла"

Andrzej Olchawa, Flickr: WSO-UV Telescope Российские ученые объяснили, почему не стоит затягивать с запуском телескопа "Спектр-УФ", который должен стать достойным конкурентом, а вскоре и единственной альтернативой легендарному телескопу "Хаббл".