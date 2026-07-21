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Жена Зобнина сообщила о разводе с капитаном «Спартака»: «Тяжелый люкс 2026 года: ты в разводе, взрослые дети, занимаешься, чем ты хочешь. У кого так же? »

Рамина, жена Романа Зобнина , рассказала о разводе с капитаном « Спартака ». Она опубликовала видеоролик, на котором запечатлена на фоне автомобиля.

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