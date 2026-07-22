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CertiK: атаки на криптохолдеров с использованием грубой силы продолжаются и их общее число достигло 52

CertiK: атаки на криптохолдеров с использованием грубой силы продолжаются и их общее число достигло 52

В отчете CertiK сообщается, что хотя частота атак на криптохолдеров с использованием грубой силы во втором квартале снизилась, инциденты продолжались, в результате чего общее число за первое полугодие достигло 52.

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