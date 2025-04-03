ТГК-14 ставит под удар отопительный сезон в Улан-Удэ

Подготовка к отопительному сезону 2025-2026 годов в Улан-Удэ столкнулась с серьезными проблемами. Несмотря на то что текущий отопительный сезон еще не завершился, реализация программы ремонтных работ уже вызывает сомнения, пишет «Газета РБ».
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