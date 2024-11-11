Дмитрий Лисовец назначен советником губернатора Петербурга

Врио председателя Комитета по здравоохранению стал Юрий Шишкин Губернатор Северной столицы Александр Беглов освободил от должности председателя Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрия Лисовца и назначен его на пост советника губернатора.
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