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Петербургский дневник

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Дмитрий Лисовец назначен советником губернатора Петербурга

Дмитрий Лисовец назначен советником губернатора Петербурга

Врио председателя Комитета по здравоохранению стал Юрий Шишкин Губернатор Северной столицы Александр Беглов освободил от должности председателя Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрия Лисовца и назначен его на пост советника губернатора.

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