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iQOO 16 — самый выгодный флагман по версии AnTuTu. Honor Magic 9 и Xiaomi 18 Pro вошли в топ-5

iQOO 16 — самый выгодный флагман по версии AnTuTu. Honor Magic 9 и Xiaomi 18 Pro вошли в топ-5

А в топ-10 присутствует и базовый Samsung Galaxy S26 Бенчмарк AnTuTu опубликовал рейтинг смартфонов с лучшим соотношением цены и производительности в премиальном сегменте — дороже 4500 юаней (от $670).

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