iQOO 16 — самый выгодный флагман по версии AnTuTu. Honor Magic 9 и Xiaomi 18 Pro вошли в топ-5

А в топ-10 присутствует и базовый Samsung Galaxy S26 Бенчмарк AnTuTu опубликовал рейтинг смартфонов с лучшим соотношением цены и производительности в премиальном сегменте — дороже 4500 юаней (от $670).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым