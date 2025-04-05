Прорыв под Купянском: ВС РФ перерезали ключевую артерию ВСУ

«Харьковщина будет нашей»: как российские войска перевернули карту фронта за сутки Военный обозреватель Юрий Подоляка заявил о стратегическом прорыве российских войск на купянском направлении, который может стать началом масштабного освобождения Харьковской области.
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