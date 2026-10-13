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Беспилотник-разведчик латвийских ВВС курсировал вдоль границ Белоруссии и России

Беспилотник-разведчик латвийских ВВС курсировал вдоль границ Белоруссии и России

Разведывательный беспилотник ВВС Латвии курсировал неподалеку от границ Белоруссии и России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на полетные данные.

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