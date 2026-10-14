Индия: 11 пассажиров погибли и еще несколько пропали без вести на реке Ганг возле острова Рагхопур-Дияра в округе Вайшали штата Бихар около 20:30 (15:00 по Гринвичу) 13 октября из-за опрокидывания парома, на борту которого находились около 20 человек, из-за дисбаланса.