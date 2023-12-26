НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

123 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Романенко
    Этим стыдно не бываетИвич о бомбардиро...
  • Надежда Новопашина
    Моральные уроды! А посмотрите, как они мерзки физически! Такие тельца надо скрывать, а не оголять! Да ещё всем напоказ!Павлюченко о вече...
  • Иван Иванов
    толера́нтность — состояние организма, при котором иммунная система устойчиво воспринимает чужеродный антиген как собс...Павлюченко о вече...

Ахмедов тратит 200-300 тысяч долларов в год на академию в Узбекистане: «Когда даешь свои деньги, можешь их контролировать. Главная задача – не зарабатывать на футболистах, а производить их»

Ахмедов тратит 200-300 тысяч долларов в год на академию в Узбекистане: «Когда даешь свои деньги, можешь их контролировать. Главная задача – не зарабатывать на футболистах, а производить их»

– Когда вы решили открыть собственную академию? – Загорелся идеей в «Краснодаре», когда увидел, какую крутую академию построил Галицкий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх