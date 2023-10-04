Как в Крыму улучшают качество мобильной связи

В Крыму повышают качество мобильной связи путём строительства всё новых базовых станций. Но безопасны ли они для жителей близлежащих домов? БЛИЖЕ К ЛЮДЯМ Раньше, когда мобильные телефоны в основном использовались для разговоров, вышки могли находиться далеко от устройств.