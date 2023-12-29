Российский флаг на Олимпиаде 2024, бредни "болвана дипломатии" Борреля и нетрадиционное Рождество Италии: информационный хит-парад

Пришло время для нашего финального выпуска информационного хит-парада #всё_как_есть 2023 года. Уверена, что несмотря на не всегда весёлую и беззаботную тональность наших новостных хит-парадов, они заставляли вас улыбаться в минувшем году! Пожелаем друг другу, чтобы в 2024 году наши герои и новостные поводы были добрыми, позитивными и дружелюбными! С Новым годом! И взглянем на пятёрку наших победителей заключительного инфодайджеста 2023 года! #европейское_гостеприимство Открывают наш праздничный рейтинг новости сразу из двух европейских стран – Дании и Чехии, которые вряд ли станут новогодним подарком для беженцев из Украины.