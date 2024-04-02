«Известия» показали последствия обстрела Донецка из РСЗО ВСУ

Украинские боевики вечером 1 апреля обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО). По городу было выпущено семь ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал с места событий корреспондент «Известий» Евгений Быковский.
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