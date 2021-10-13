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Трем знакам Зодиака не повезет с деньгами в октябре: на кого свалятся финансовые неудачи

Трем знакам Зодиака не повезет с деньгами в октябре: на кого свалятся финансовые неудачи

Гороскоп на октябрь 2021 спрогнозировал, когда представителей тех или иных знаков Зодиака может подстерегать неудача и опасность в сфере финансов.

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