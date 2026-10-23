Метод основан на использовании генетически модифицированных Т-лимфоцитов пациента, которые "обучают" распознавать опухолевые клетки, а затем вводят обратно в организм CAR-T-терапия, возможно, предоставит Валерии Чекалиной, страдающей от тяжелой формы рака, дополнительные возможности для борьбы с болезнью.