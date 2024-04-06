Федотов впервые провел полный матч за «Филадельфию» и пропустил 4 шайбы после 19 бросков

«Филадельфия» с российским голкипером-новичком Иваном Федотовым проиграла «Баффало» в гостях – 2:4. Федотов удачно дебютировал в НХЛ 4 дня назад, выйдя на замену в матче с «Айлендерс», и сегодня ему впервые доверили место в стартовом составе – шведский голкипер Самуэль Эрссон на сей раз остался в запасе.